Madeira: Praia da Doca do Cavacas interdita a banhos

A praia da Doca do Cavacas foi esta quarta-feira temporariamente interditada a banhos, devido à deteção de poluição nas águas do mar, no seguimento das vistorias quinzenais realizadas pela Direção Regional de Saúde às águas balneares na Madeira e no Porto Santo.

Os valores detetados na análise, em laboratório, determinam, de acordo com a lei, que seja hasteada a bandeira vermelha até ser realizada nova análise para verificação do estado das águas, tendo sido recolhida nova amostra ao fim da manhã, sendo os resultados conhecidos na manhã da próxima sexta-feira, ficando até lá o complexo balnear interdito a banhos para preservação da saúde pública dos banhistas, informa a Câmara Municipal do Funchal.

A Câmara, em conjunto com a Frente MarFunchal, está a diligenciar uma ação de vistoria, a todas as moradias e infraestruturas nas áreas circundantes, na tentativa de encontrar a origem da contaminação.

Até serem conhecidos os resultados da contra-análise a praia continuará aberta ao público, mas condicionada à não utilização para banhos no mar e nas piscinas naturais.