Madeira: prémio John dos Passos entregue a Jacinto Lucas Pires

O prémio John dos Passos foi entregue a Jacinto Lucas Pires pelo romance ‘Coração a que faltam joelhos’.

A distinção é feita esta quarta-feira. Após a entrega do prémio o autor vai apresentar uma “Leitura para entrar no espírito da coisa” de excertos do romance vencedor e de outros textos seus, a partir da ideia de espírito.

A entrega do prémio acontece no Auditório do Centro Cultural John Dos Passos, pelas 17h00. A entrada é livre.

O prémio é da Secretaria Regional do Turismo e Cultura através da Direção Regional de Cultura e do Centro Cultural John dos Passos.

Jacinto Lucas Pires é autor de cinco romances e vários livros de contos: Para averiguar do seu grau de pureza (contos, Cotovia, 1996), Do sol (romance, Cotovia, 2004), Perfeitos milagres (romance, Cotovia, 2007), Assobiar em público (contos, Cotovia, 2008), O verdadeiro ator (romance, Cotovia, 2011), Grosso modo (contos, Cotovia, 2016), A gargalhada de Augusto Reis (romance, Porto Editora, 2018), Oração a que faltam joelhos (romance, Porto Editora, 2020), Doutor Doente (contos, Húmus, 2021).

É autor de três livros de não-ficção: Livro usado (viagem ao Japão, Cotovia, 2001), Vamos, em parceria com o fotógrafo Tiago da Cunha Ferreira (Gulbenkian, 2011) e Ser ator em Portugal (Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2022). É também autor dos livros infantis do pinguim Quem, em parceria com a ilustradora Sara Amado (Edições Paulinas, 2015).

Já escreveu peças de teatro e peças curtas, e traduziu também peças e livros.

Faz parte da banda ‘Os Quais’, e criou a personagem musical Jacinto Manupela.