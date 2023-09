A Região Autónoma da Madeira tem o quatro PIB per capita mais elevado do país contudo está abaixo da média nacional, que só é superado pela Área Metropolitana de Lisboa e pelo Algarve.

22 Setembro 2023, 00h12

A Região Autónoma da Madeira tem uma riqueza produzida per capita inferior à média nacional em 5,6% e comparado com a União Europeia são menos 30,5%, indica uma análise da Pordata, no âmbito das eleições regionais da Madeira, que se realizam este domingo, 24 de setembro. Contudo a Região tem o quarto maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país.

No PIB per capita todas a regiões do país ficam atrás da União Europeia a 27.

Neste parâmetro o ranking é liderado pela Área Metropolitana de Lisboa, por larga margem face às outras regiões do país, com 96% do valor de referência, que neste caso é o da União Europeia a 27.

Segue-se o Algarve com 76,3%, e a par da Área Metropolitana de Lisboa são as duas únicas regiões do país que ficam acima da média nacional, em termos de PIB per capita, que se situa nos 75,1%.

O Alentejo tem um PIB per capita de 70,5%, seguindo-se a Região Autónoma da Madeira com 68,5%, o Centro com 66,2%, a Região Autónoma dos Açores com 65,8% e o Norte com 65,4%.