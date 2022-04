Madeira: Programa Regressar discrimina portugueses que queiram regressar às regiões autónomas, diz CDS

A CMF pretende renovar todo o equipamento afeto ao Departamento de Ambiente, para assim permitir um serviço de transferência dos resíduos sólidos urbanos recolhidos na Estação de Transferência de Resíduos Sólidos do Funchal “com melhor qualidade, garantia de segurança, eficiência e eficácia” entre as instalações da CMF e as Estações de Tratamento da Meia Serra e de Triagem do Porto Novo.