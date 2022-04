Madeira: Projeto do PSD de monotorização de apoios sociais é “demasiado vago e generalista”, diz JPP

O líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa considera que o projeto do PSD que visa a criação de uma plataforma digital única de monotorização de apoios sociais é “demasiado vago e generalista”, defendendo que no documento de apresentação do projeto para ir a voto na Assembleia da Madeira, deveriam estar patentes mais detalhes para um voto mais informado

Na reunião plenária da Assembleia da Madeira de 20 de abril, o parlamentar lamentou o facto de, na Assembleia “estarmos quase que a passar um cheque em branco”, afirmando que tal é uma atitude reincidente do Governo Regional “que é remeter criação de conteúdos nas costas dos deputados”.

Élvio Sousa considera que, “para podermos votar com rigor sobre este documento” tem que estar definido no mesmo todos os detalhes pertinentes à criação da plataforma, aludindo a alegados “objetivos invisíveis que não estão pasmados” no projeto apresentado na Assembleia da Madeira pelo PSD.

No entanto, o líder parlamentar reconhece que o documento do PSD “tem de facto um princípio nobre, que é o definir e regular o registo de informações de entidades de economia social, e tem por objetivo uma fiscalização eficiente para evitar a duplicação de apoios”.

“É claro que na nossa opinião, tudo o que seja ferramenta de promoção do trabalho em rede, principalmente quando falamos de apoios atribuídos por entidades públicas, é fundamental que exista uma rede que faça uma boa gestão destes apoios”, concordou.