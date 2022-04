Madeira prolonga candidaturas ao programa Pedido Único

A Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural anunciou o prolongamento das candidatura ao programa Pedido Único até 15 de maio. As ajudas da União Europeia e do executivo madeirenses atingem os 28 milhões de euros por ano para a agricultura, agroalimentar e florestal, refere o Governo Regional.

“Os agricultores da Madeira e do Porto Santo não devem perder a oportunidade de apresentem atempadamente a sua candidatura ao Pedido Único. São um conjunto de ajudas que são anualmente disponibilizadas pela União Europeia e o Governo Regional são determinantes para que a agricultura madeirense continue a ser uma bandeira da autonomia e da nossa economia”, disse o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos.

A Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural sublinha que a partir de 16 de maio e até 9 de junho “as candidaturas normais ou de substituição serão penalizadas em 1% por cada dia útil”.

As candidatura ao Pedido Único podem ser feitas, por via eletrónica na Área Reservada do Portal do IFAP https://portal.ifap.pt, em ‘O Meu Processo’.

É possível também efetuar a candidatura através dos balcões de atendimento que a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural tem em todos os concelhos da região.