Madeira prolonga medidas de proteção contra Covid-19 até 14 de maio

A Madeira vai manter as medidas de proteção contra a Covid-19, que estão em vigor, bem como a situação de alerta, até 14 de maio, decidiu o conselho de Governo da região autónoma.

O executivo regional justificou a manutenção do uso obrigatório de máscara nos espaços fechados referindo que a medida “contribui decisivamente” para a redução do risco de contágio e progressão da doença Covid-19, e acrescentou que a “manutenção da vacinação e das normas de higiene e de desinfeção são outras normas que continuam”.

O conselho de Governo decidiu também prolongar o POCIF 2021 até 30 de abril de 2022.

O projeto ‘Reabilitação de Infraestruturas e Modernização de Tecnologias de Estabelecimentos da Rede Centros de Abastecimento Agrícola da Madeira – Rede CA’, foi considerado estratégico por “apresentar interesse relevante para o aumento do valor e melhoria da capacidade competitiva dos hortofrutícolas de produção regional”.

A obra de reabilitação e requalificação museológica do Forte de São Filipe e Largo do Pelourinho foi adjudicada à SOCICORREIA – ENGENHARIA por 3,5 milhões de euros, e tem um prazo de execução de 360 dias.

O conselho de Governo considerou de interesse estratégico os projetos de construção dos seguintes reservatórios de armazenamento de água de rega: Reservatório do Lombo do Salão (Calheta); Reservatório do Ribeiro Real (Câmara de Lobos); Reservatório dos Canhas (Ponta do Sol)

Foi estabelecido um contrato-programa com a Casa do Povo de São Jorge no valor máximo de 7.500 euros de modo a assegurar parte do seu funcionamento em 2022.