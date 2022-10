Madeira: Proteção Civil reforça atividade física nos Corpos de Bombeiros

O Programa de Melhoria da Condição Física dos Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, denominado por Bombfit RAM conta, a partir de setembro, com o aumento do número de sessões de treino por semana, o correspondente a cinco treinos semanais para os Corpos de Bombeiros aderentes.

A iniciativa do Serviço Regional de Proteção Civil começou no ano de 2018 em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo a mesma reforçada em 2022, com a colaboração de dois preparadores físicos.

O Bombfit RAM é um programa que visa a melhoria da condição física e da saúde dos Bombeiros Voluntários e Profissionais da RAM, através da implementação de treinos físicos que promovem a recuperação, desenvolvimento e capacidade física destes profissionais, de modo a melhorar os atributos físicos e o desempenho das suas funções, em conformidade com a sua segurança, da dos demais e nas atividades de proteção civil e socorro.