Madeira: PS considera que Orçamento Regional não satisfaz necessidades perante aumento do custo de vida

O PS Madeira considera que o Orçamento Regional não satisfaz as necessidades dos madeirenses face ao “aumento substancial” do custo de vida derivado da pandemia e da guerra. Nesse sentido os socialistas referem que vão apresentar várias propostas de alteração ao documento, que será discutido esta semana na Assembleia Regional.

O presidente do PS Madeira, Sérgio Gonçalves, mostrou preocupação com o impacto que o aumento do custo de vida terá numa região que “já tinha os mais elevados índices de pobreza e o mais baixo poder de compra”, pelo que é “efetivamente necessário” implementar medidas que invertam esta situação.

Os socialistas possuem 12 propostas de alteração, onde se inclui a “necessária” redução de impostos. Sérgio Gonçalves sublinha que com o novo Orçamento do Estado, passamos de sete para nove escalões, sendo que em sete deles os madeirenses “continuam a pagar mais” do que os açorianos, embora ambas as regiões estejam sujeitas à mesma Lei de Finanças Regionais. “Os madeirenses pagam mais IRS por única e exclusiva decisão do Governo Regional e do seu presidente, Miguel Albuquerque”, explica o presidente do PS Madeira.

O PS quer também que se aplique o diferencial máximo de 30% nas taxas do IVA, algo que já acontece nos Açores.

Sérgio Gonçalves acrescenta que na Madeira nos combustíveis o IVA é taxado a 22%, quando poderia estar a 16%, caso se aplicasse o diferencial fiscal.

O presidente do PS Madeira defende que em muitos outros bens e serviços “os madeirenses têm o direito de ter o IVA reduzido em relação ao continente”, e acusa o Governo Regional de “teimar” em não o fazer.

PS quer eliminação da derrama

O PS Madeira propõe ainda a eliminação da taxa de Derrama regional, que incide sobre as empresas com lucro tributável superior a 1,5 milhões de euros. “Entendemos que, numa lógica de baixa tributação, de captação de investimento, de aposta no setor das tecnologias, não devemos ter esta taxa adicional ao IRC. Temos um presidente do Governo Regional que tantas vezes diz que gostava de ter uma taxa de IRC inferior e que a Lei de Finanças Regionais não o permite e, por outro lado, carrega a taxa sobre o imposto das pessoas coletivas com taxas de derrama regionais que foram criadas como medidas de caráter temporário e que persistem passados 12 anos”, diz Sérgio Gonçalves.

Os socialistas reivindicam a celebração de contratos-programa com os municípios no que se refere às políticas de habitação, através das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de modo a que se dê “respostas mais adequadas” a nível local e concelhio relativamente às necessidades habitacionais, “muitas das quais continuarão a existir mesmo” com os 136 milhões de euros previstos.

Sérgio Gonçalves lembrou outra medida do Orçamento do Estado, ligada aos territórios de baixa densidade.

“Refletindo-se na Madeira e sendo uma das razões pelas quais o Governo Regional apresenta este orçamento alterado, entendemos que essa medida não se deve esgotar apenas na questão do IRC reduzido para 8,75%. Há muitas outras medidas de criação de emprego, de apoio ao setor produtivo e de captação de investimento que devem ser acopladas a esta redução da taxa de IRC e que não vemos, nem neste orçamento, nem naquele que tem sido o discurso dos nossos governantes”, diz o presidente do PS Madeira.

O executivo madeirense apresentou uma alteração ao Orçamento Regional para dar resposta à atual conjuntura. As modificações a este documento será discutidas esta semana na Assembleia Regional.