Madeira: PS critica falta de controlo do Governo Regional em fiscalizar atribuição de apoios sociais

A deputada do PS Sofia Canha, afirmou que a monotorização e fiscalização dos apoios sociais atribuídos na região é algo “que já deveria estar a ser feito”, criticando a falta de controlo por parte do Governo Regional na gestão dos mesmos.

Na reunião plenária de 20 de abril, onde foi discutida uma proposta do PSD de criação de uma plataforma digital que permita o registo e monotorização dos apoios sociais concedidos na região autónoma, a deputada socialista realçou que a proposta do PSD “não vem no sentido de dar resposta aos problemas”, em vez disso, “aquilo que se propõe é tão só criar um mecanismo de gestão”, para promover maior eficácia dos recursos públicos e fiscalização eficiente para atribuição justa dos apoios, de forma a evitar duplicação e abusos, afirmando que tal proposta “não e uma ideia original do PSD, não é inovadora e “não vai alterar significativamente a vida das pessoas”.

A parlamentar socialista reconhece que é importante regular e fiscalizar os recursos públicos a atribuição desses apoios, mas é igualmente importante assegurar a criação de condições para que seja possível que as vulnerabilidades sociais sejam rapidamente reconhecidas e sinalizadas para que se intervenha de forma precoce e ágil.

“Perdeu-se o controlo dos apoios sociais que o Governo regional?”, interrogou a deputada, questionando também se a plataforma irá, na prática, garantir a salvaguarda dos dados pessoais. “Na verdade, este diploma serve para legitimar legalmente a recolha de dados e o consentimento dos beneficiários dos apoios”, acusou a Sofia Canha, considerando que no documento apresentado pelo PSD deveriam estar estipulados mais detalhes sobre a plataforma.