Madeira: PS diz que alteração ao Orçamento Regional “desilude mas não surpreende”

A Assembleia Legislativa da Madeira debateu esta manhã a proposta de alteração ao Orçamento Regional para 2022, apresentada pelo secretário regional das Finanças Rogério Gouveia.

Introduzido o debate, foi o PS o partido que interviu de seguida, com o seu líder, Sérgio Gonçalves, a dizer que o Orçamento “desilude mas não surpreende” porque “não dá respostas àquilo que são as necessidades dos madeirenses, face àquilo em que vivemos”.

Sérgio Gonçalves destacou o “fenómeno inflacionista” que prejudica o nível de vida das famílias da região, criticando a “recusa” do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, em baixar a taxa de IVA.

O deputado socialista afirmou que a alteração “se limita a fazer refletir as alterações do Orçamento de Estado”, como a passagem de sete para nove escalões em sede de IVA bem como a fixação do IRC às empresas do norte da ilha e do Porto Santo. Contudo, o PS defende a redução direta das taxas de IRS e de IVA, para dar resposta às necessidades dos Madeirenses, tão mais agravadas pelo conflito no Leste, mas tal que não está presente no docmento de proposta de alteração.

Por seu turno, Rogério Gouveia vincou que “uma das coisas que a alteração faz é precisamente baixar os impostos”, um “compromisso que está a ser integralmente cumprido”, com o desagravamento de IRS, e introdução da redução de IRC.

Criticando o Governo PS na República, o governante afirmou que “é preciso ser coerente; Não podemos defender no plano regional uma estratégia e depois a nível nacional fazer outra”,

Relativamente ao IVA, Rogério Gouveia declarou que “sem se rever a injustiça da Lei das Finanças Regionais, não temos suporte financeiro para proceder a uma redução do IVA”.