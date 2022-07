Madeira: PSD vinca que redução do IVA implicaria redução imediata nas receitas fiscais

O deputado do PSD, Carlos Rodrigues, salientou que uma potencial baixa do IVA implicaria uma redução imediata nas receitas fiscais, devido à não-alteração da Lei das Finanças Regionais.

No âmbito do debate sobre alterações propostas pelo Governo Regional ao Orçamento Regional para 2022, ocorrido na Assembleia da Madeira esta quarta-feira, o deputado social-democrata afirmou que “a redução das receitas regionais implica a redução das receitas de todos os madeirenses”.

O deputado do maior partido na Assembleia Regional afirmou que a oposição prepara-se para “um conjunto de propostas eleitoralistas, mas com uma absoluta falta de visão e desenquadramento em relação áquilo que se passa no mundo”.

Carlos Rodrigues explicou que o facto da Madeira importar quase todos os produtos que são consumidos na região, num cenário de fomento ao consumo a redução do IVA implicaria um aumento ainda maior da inflação porque estaríamos “a importar a inflação, ainda por cima num cenário de desvalorização do euro face ao dólar, ou seja, tornaríamos a nossa economia ainda menos competitiva”.

Por seu turno, o líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca, afirmou que “há aqui uma falácia argumentista da oposição de que o Estado é decisivo com transferências para a região”, mas, no seu entender, o Estado cada vez mais suporta as suas regiões autónomas, fazendo com que a região dependa “das esmolas que vêm do Orçamento de Estado”.