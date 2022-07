Madeira recebe final do circuito mundial Golden Trail World Series

A Madeira será palco, este ano, para a prova final do circuito mundial Golden Trail World Series. A prova, apoiada pela Associação de Promoção da Madeira e pela Direção Regional de Turismo, através da marca Madeira Ocean & Trails, reúne alguns dos melhores praticantes do mundo da modalidade.

À Região virão cerca de 150 atletas de elite do trail running mundial que, ao longo do ano, participam no circuito mundial e nos vários campeonatos nacionais: “Golden Trail National Series”. Estes têm lugar em vários países europeus, da América do Norte e Central, da Ásia, da Oceânia e ainda África do Sul.

As inscrições vão abrir para o público em geral já a partir desta sexta-feira, dia 22 de julho, através do site www.madeiragtwsfinal.com, onde os interessados podem se inscrever na categoria “Open”. As inscrições são limitadas a 150 participantes.

O evento decorre entre os dias 26 e 30 de outubro de 2022 e será constituído por cinco etapas diárias, num total aproximado de 110 km de trilhos. No final da prova será estabelecido um ranking geral e anunciados os vencedores (masculino e feminino) do ano da Golden Trail World Series. Os premiados serão aqueles que obtiverem o maior número de pontos dos três melhores resultados das provas GTWS e na obrigatória etapa final na Madeira.

Na final serão atribuídos prémios monetários aos vencedores de cada etapa e especialidade (Best Climber, Downhiller e Sprinter), e aos melhores classificados na classificação geral final.

O Secretário Regional de Turismo e Cultura e Presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, salienta a importância da realização desta conhecida prova, acrescentando que, nessa semana de outubro, a Madeira será certamente a capital mundial do trail.

“A Região tem se assumido, cada vez mais, como um destino ativo, para todos e durante todo o ano. O facto de a Madeira ser escolhida como palco de eventos desportivos de renome e que, de certa forma, estão relacionados com as características únicas da ilha, como a natureza, o mar, as montanhas, revela as potencialidades que existem neste segmento específico de mercado”, refere.