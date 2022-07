Madeira regista 59 acidentes de viação numa semana

Entre os dias 8 e 14 de julho, deram-se 59 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira, mas sem feridos graves, informou o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira.

A maior porção de acidentes deu-se no Funchal, onde se registou 29 acidentes, seguido de Santa Cruz, onde se deram 13 acidentes. A Calheta registou quatro acidentes e Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Ponta do Sol registaram três acidentes cada. O Porto Moniz, Santana, Machico e Porto Santo registaram um acidente cada.

Dos 59 acidentes registados em toda a região, deu-se um total de 24 feridos ligeiros, sendo nove no Funchal, sete no Porto Santo, três na Calheta, dois em Santa Cruz e um em Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Machico, respetivamente.

Foram 42 acidentes de colisão, 15 de despiste e dois de atropelamento.

Durante este período, o Comando Regional da PSP da Madeira desenvolveu uma série de operações de fiscalização rodoviária, que resultaram na materialização de 20 detenções por condução sob o efeito do álcool. Destas, nove ocorreram no Funchal, quatro em Câmara de Lobos, uma na Ribeira Brava e seis no Porto Santo. Deram-se duas detenções por condução sem habilitação legal (uma no Funchal e uma em Santa Cruz) e uma detenção por desobediência em São Vicente (condução com o título de condução apreendido).