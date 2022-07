Madeira regista “queda acentuada” no desemprego

A Madeira regista uma “queda acentuada do desemprego”, com 10.904 inscritos no final de junho, menos 965 em relação ao mês anterior, anunciou esta quarta-feira o Governo Regional (PSD/CDS-PP).

A informação divulgada pela Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania realça que, no final de junho, “estavam inscritos no Instituto de Emprego da Madeira [IEM] 10.904 desempregados, o que corresponde a uma diminuição de 965 inscritos face ao mês anterior”.

Segundo a análise do Governo madeirense, “só recuando até fevereiro de 2009 se pode encontrar um valor inferior de número de inscritos no IEM”.

E, em comparação com o mesmo mês de 2021, “contam-se menos 8.168 desempregados na Madeira, o que corresponde a um decréscimo de 42,8%”, complementa.

O executivo madeirense (PSD/CDS) também destaca que “número de inscritos há menos de um ano diminuiu em 9,9% face a maio de 2022, enquanto o número de desempregados de longa duração diminuiu 7,0%”.

“A Região Autónoma da Madeira (RAM) destaca-se como sendo a única com um crescimento homólogo do número de ofertas captadas (+7,2%)” e regista um crescimento homólogo das colocações (+30,4%), pode ler-se na nota.