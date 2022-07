Madeira registou mais 204 empresas no segundo trimestre de 2022

A Região Autónoma da Madeira (RAM) registou um saldo positivo de 204 empresas criadas no segundo trimestre de 2022, informa a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), segundo os dados fornecidos pela Direção Geral da Política de Justiça ao INE.

Foram, portanto, 346 constituições de sociedades com sede na região e o número de dissoluções foram 142, resultando no saldo positivo de 204.

Para referência, no mesmo trimestre do ano anterior o saldo foi positivo em 159. Comparativamente ao período homólogo, observaram-se mais 52 constituições, mas mais sete dissoluções.

O sector que registou mais constituições foi o “Alojamento, restauração e similares”, com mais 45 sociedades, seguido de “Atividades imobiliárias”, com mais 42. As “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares” registaram mais 34 empresas, as “Atividades administrativas e dos serviços de apoio” mais 24, as “Atividades de informação e de comunicação” mais 15, a “Construção” mais 14 e as “Atividades de saúde humana e apoio social” com mais 12 empresas.

Com saldo negativo, surgem apenas as “Indústrias transformadoras”, com menos uma constituição.

Observando por municípios, verifica-se que o número de constituições foi superior ao de dissoluções em 10 municípios: no Funchal (235 contra 94), Calheta (17 contra 0), Santa Cruz (31 contra 19), Porto Santo (9 contra 0), Ponta do Sol (9 contra 1), Câmara de Lobos (16 contra 11), Porto Moniz (5 contra 0), Santana (5 contra 1), São Vicente (5 contra 2) e Ribeira Brava (8 contra 6).

O município de Machico (6 contra 8) foi o único que apresentou um saldo negativo.

Em relação ao primeiro semestre de 2022, o saldo entre constituições e dissoluções de sociedades foi positivo em 327 (760 constituições contra 433 dissoluções). No período homólogo foram 384.

Por atividade, observa-se que o saldo positivo mais pronunciado vem das “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares” (mais 81), das “Atividades imobiliárias” (mais 75), das “Atividades de informação e de comunicação” (mais 56), do “Alojamento, restauração e similares” (mais 44), das “Atividades de saúde humana e apoio social” (mais 26), da “Construção” (mais 22) e das “Atividades administrativas e dos serviços de apoio” (mais 20).

Em relação aos municípios que mais contribuíram para o valor do saldo global foram o Funchal, com mais 216 constituições, seguido de Santa Cruz, que registou mais 57 empresas e depois a Calheta e Câmara de Lobos com mais 20 empresas em ambos os municípios). Apenas o município de Machico registou um número de constituições inferior ao de dissoluções , com menos 24.

Nos primeiros seis meses do ano, o rácio entre constituições e dissoluções na RAM foi de 1,76, valor inferior ao observado para o país, de 3,55.