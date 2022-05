Madeira: Rubina Leal destaca papel do Governo Regional no acolhimento de cidadãos ucranianos

A Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, destacou o apoio que o Governo Regional tem dado, que já permitiu acolher mais de 300 cidadãos da Ucrânia, e agradeceu a disponibilidade das famílias madeirenses na receção dos cidadãos que fogem da guerra; “a melhor prova de solidariedade que podemos dar ao povo ucraniano”.

Rubina Leal manifestou, em nome da Região, a solidariedade com o povo Ucrânia, “num momento que é de profunda tristeza e de grande dor”, nas celebrações do Dia da Europa, na Escola Secundária Jaime Moniz.

A Escola Secundária Jaime Moniz, escola embaixadora do Parlamento Europeu, dedicou o Dia da Europa à Ucrânia, atual cidade em guerra, à qual através de via Skype, foi feita uma ligação, à cidade de Kharkiv, com a escola n.º 10 desse distrito.

A diretora da escola, Liudmyla Tabolina, exprimiu agradecimentos a Portugal, no acolhimento aos mais de 25 mil ucranianos que pediram proteção, especialmente aos madeirenses, também pelo apoio material que lhe têm feito chegar à Ucrânia.

Neste encontro com os estudantes da Escola Secundária Jaime Moniz, a Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira destacou a importância da União Europeia na construção de um projeto de manutenção paz, “que nunca como hoje se revelou tão importante”.

O hastear da bandeira da União Europeia, iniciou a celebração acompanhado pelo Hino da Alegria, seguindo-se de uma plantação no jardim da escola, das árvores da vida, representando assim a “Esperança” e a “Paz”.