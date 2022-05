A Madeira Rural, que junta na parte do alojamento ligado ao turismo rural, 40 associados, com cerca de 520 quartos. O projeto, formado em 2002, surgiu para dar resposta à “grande dificuldade” em trazer clientes à Madeira e na dificuldade que a região sentia em ser vista no panorama mundial.

O projeto quer tornar-se mais expansivo através da atração de produções audiovisuais, e pretende recuperar histórias da região, traduzi-las para inglês, para chegar aos mercados turísticos.

“A ideia da constituição da associação era de criar uma plataforma de reservas online. Para que possamos ter os cliente diretos e não os clientes via operadores turísticos. Na altura praticamente não havia plataformas online que existe hoje em dia. E a maior parte dos nossos clientes chegavam através de operadores turísticos que trabalham para a Madeira, e não só, mas essencialmente não eram focados no turismo rural, eram mais focados nas unidades hoteleiras da região.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor. Edição do Económico Madeira de 6 de maio.