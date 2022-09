Madeira: Serviço Regional de Saúde visita Unidade de Ação Social do Hospital Garcia da Orta

O Serviço de Saúde Regional através da Unidade de Ação Social visitou, no passado dia 19 e 20 de setembro, o Hospital Garcia da Orta (HGO) em Lisboa.

A visita realizada pela coordenadora da Unidade de Ação Social do SESARAM, Márcia Assunção, e pela assistente social, Tânia Gonçalves, decorre com o propósito de observação das dinâmicas específicas da equipa multidisciplinar no contexto da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) do HGO, uma vez que esta unidade está em fase de implementação na Região Autónoma da Madeira.

A Unidade de Ação Social do SESARAM observou e conheceu a dinâmica e a metodologia de trabalho implementada na UHD do hospital e, em particular, a área de intervenção social.

Esta experiência permitiu às assistentes sociais acompanharem a equipa multidisciplinar do HGO, no trabalho desenvolvido com os utentes, desde a avaliação das referenciações até à intervenção de saúde.

A coordenadora da Unidade de Ação Social do SESARAM, Márcia Assunção, afirma que “a experiência interinstitucional foi profícua”, deixando um agradecimento ao Conselho de Administração do SESARAM e ao Hospital Garcia da Orta (Unidade de Hospitalização Domiciliaria/Serviço Social).