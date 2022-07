Madeira: SESARAM tem novo angiógrafo para aquisições de sague em 3D

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), EPERAM, dispõe de um novo angiógrafo que permite realizar aquisições tridimensionais (3D), localizado no laboratório de hemodinâmica do hospital Nélio Mendonçal

A hemodinâmica é uma área de atuação da cardiologia que diagnostica e trata doenças do coração e dos vasos sanguíneos e o novo angiógrafo surge na sequência de uma valência explorada recentemente pela equipa de Neurorradiologia do SESARAM.

O objetivo com a aquisição do aparelho é aprofundar o estudo e o tratamento da patologia neurovascular, em particular aneurismas e malformações arteriovenosas cerebrais.

Esta funcionalidade permite a reconstrução 3D das artérias, aumentando a sensibilidade para o diagnóstico de patologias deste foro, assim como a manipulação das imagens, em consolas próprias para um planeamento personalizado, tanto da abordagem endovascular como neurocirúrgica.

Mais ainda, o novo angiógrafo permite realizar um maior número de tratamentos endovasculares evitando a deslocação dos utentes para fora da região.

O SESARAM informa que os primeiros testes foram realizados com objetos a título de estudo e por curiosidade, mas tal tornou possível e rotineiro o estudo de doentes com aneurismas cerebrais.

O primeiro caso a beneficiar de um tratamento que fez uso desta modalidade está marcado para o próximo mês de agosto, numa intervenção que será realizada pelos médicos do Serviço de Neurorradiologia do SESARAM em conjunto com um médico especialista em neurorradiologista do Hospital de Braga, José Amorim.