22 Setembro 2023, 01h02

A Região Autónoma da Madeira apresenta níveis mais baixos de escolaridade em comparação com o território nacional, indica uma análise da Pordata, no âmbito das eleições regionais da Madeira, marcadas para este domingo, 24 de setembro.

Por nível de escolaridade, 5,2% da Região não tinha escolaridade (3,8% no país), 21,7% tinha o 1º ciclo (19% no país), 12,3% o 2º ciclo (8,9% no país), 17,9% o 3º ciclo (15,1% no país), 25,7% o secundário (15,8% no país), e 17,5% o ensino superior (24,5% no país).

“É também maior, na Região, a proporção de pessoas com, no máximo, quatro anos de escolaridade (21,7% vs.19%) e é a segunda região do país, a seguir ao Alentejo, com maior taxa de analfabetismo (4,5%, vs. 5% no Alentejo e vs. 3,1% da média nacional)”, dizem os dados da Pordata.

Os dados referem também que em 2021, a taxa de abandono escolar na Região era alta quando comparada com a média nacional (10,6% vs. 5,9%), “embora distante da registada na Região Autónoma dos Açores (23,2%)”.

Em 2022, a Região tinha uma taxa de retenção no ensino secundário de 11,3% face aos 8,6% do território nacional.