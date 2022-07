Madeira: Torre recebe empreendimento habitacional a custos controlados no valor de 6,2 milhões de euros

Será apresentado esta segunda-feira mais um projeto habitacional a custos controlos. Ficará localizado no sítio da Torre, em Câmara de Lobos, está avaliado em 6,2 milhões de euros, e a obra será feita pela Sociocorreia.

“O projeto de arquitetura desenvolve-se, assim, em quatro blocos que se adaptam ao declive do terreno. Relativamente às tipologias, está prevista a construção de 12 fogos T1, 14 T2 e 8 T3. A obra contemplará ainda espaços verdes e outros equipamentos de utilização coletiva, totalizando uma área bruta de construção de 3.033,80m2 destinada exclusivamente ao uso habitacional. De salientar ainda que esta empreitada deverá ir para o terreno no final deste verão, prevendo-se a sua conclusão no espaço de dois anos”, refere o executivo madeirense.

Para além deste projeto de habitação a custos controlados já foram apresentados até à data outros cinco empreendimentos, no Porto Santo (Matas), Câmara de Lobos (Carmo), São Vicente (Terra Chã), Água de Pena (Machico) e Funchal (Santo António), no âmbito da primeira fase da oferta pública, lançada no final de 2021 pela Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM).

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) tem 136 milhões de euros para o reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira. “128,4 milhões de euros para a aquisição e construção de 1121 habitações – 100 milhões de euros para a aquisição, (estavam previstos 95,5 milhões de euros para o efeito, mas o aumento de preços obrigou a atualização), ficando os restantes 28,3 milhões de euros (eram 32,9 milhões de euros) afetos à construção de novos empreendimentos habitacionais, através do lançamento de empreitadas de obras públicas”, refere o Governo Regional da Madeira.