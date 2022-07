Madrid flexibiliza horário a trabalhadores de limpeza após morte por insolação

A Câmara de Madrid anunciou hoje que vai permitir aos trabalhadores da limpeza municipal reduzir o seu horário para evitar as horas mais quentes do dia, uma medida que surge após a morte de um trabalhador por insolação.

Esta decisão foi tomada depois da morte de um trabalhador por insolação, na tarde de sexta-feira.

Segundo a agência espanhola EFE, o delegado municipal do Meio Ambiente e Mobilidade, Borja Carabante, explicou que os funcionários que têm turno das 14h00 às 21h00 podem trabalhar “voluntariamente”, das 17h00 à meia-noite.

Um trabalhador de 60 anos morreu na madrugada de sábado em consequência da insolação que sofreu no meio da tarde de sexta-feira, na Avenida San Diego, no bairro Puente de Vallecas.

Carabante assegurou que desde junho foram tomadas medidas para “mitigar” os efeitos do calor, dando às empresas prestadoras do serviço, a possibilidade de, nas horas mais quentes, priorizarem a limpeza das ruas com mais árvores e zonas de sombra, deixando os mais expostos ao sol para o final do dia.

O delegado municipal salientou ainda que neste caso “a relação laboral é entre as empresas contratantes e os trabalhadores” e que, para além disso, “existem protocolos de saúde e segurança” das empresas, que incluem as “recomendações” dos sindicatos do setor.