Mãe de Mbappé desmente renovação e aponta Real Madrid como “primeira opção”

Com o Campeonato do Mundo a acontecer apenas em novembro, o verão deverá ficar marcado por um agitado mercado de transferências, alimentado pela recuperação do período pandémico, com os clubes interessados em rechear os seus plantéis, principalmente os grandes ‘tubarões’ europeus. O PSG tenta segurar o astro francês Kylian Mbappé, mas o jogador parece estar decidido em viver na capital espanhola.

A mãe de Mbappe veio a público desmentir as informações de que o seu filho permanecerá no Paris Saint-Germain (PSG), após uma alegada extensão de contrato com o clube. O jornal francês “Le Parisien” afirmou que as negociações entre o PSG e os pais do jogador intensificaram-se.

“É completamente falso que Kylian tenha renovado”, revelou a mãe do futebolista, esclarecendo que o Real Madrid é a “primeira opção”.

O contrato mencionado pelo “Le Parisien”, dava conta de um salário de 50 milhões de euros por ano para Mbappé durante duas temporadas, com mais uma de opção. Adicionalmente, o clube liderado por Nasser Al-Khelaifi, terá oferecido um prémio de fidelidade de 100 milhões de euros, caso o avançado assinasse contrato.

Mbappé é o jogador mais valioso do mundo para o portal Transfermarkt, 160 milhões de euros. Aos 23 anos, conta já com um currículo impressionante: cinco campeonatos franceses, três taças de França e um Campeonato do Mundo.