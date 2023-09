Um dos homens mais ricos da Austrália pediu desculpas pelos comentários que tinha feito onde referiu que via com bons olhos um disparo de 40% a 50% na taxa de desemprego daquele país (atualmente em 3,7%), de forma a reduzir a “arrogância no mercado de trabalho”.

Tim Gurner, magnata do sector imobiliário, escreveu no LinkedIn que lamenta “profundamente” os comentários que havia feito “sobre o desemprego e a produtividade na Austrália”. Deixou ainda a garantia de que os mesmos “estavam errados”.

Numa cimeira dedicada ao sector, o próprio tinha mencionado que a pandemia resultou na deterioração das atitudes e da ética de trabalho dos funcionários, de tal forma que “os funcionários sentem que o empregador é extremamente sortudo por tê-los”.

“Precisamos de relembrar as pessoas que elas trabalham para o empregador, não é ao ao contrário”, sublinhou Gurner.

As críticas que fez provocaram reações um pouco por todo o mundo, incluindo uma chuva de críticas. O vídeo, publicado na rede social X, já conta com mais de 24 milhões de visualizações.

Gurner Group founder Tim Gurner tells the Financial Review Property Summit workers have become "arrogant" since COVID and "We've got to kill that attitude." https://t.co/lcX3CCxGuj pic.twitter.com/f9HK2YZRRE