Maior IPO da década. Ações da Porsche vendidas no topo do intervalo

As ações da Porsche entraram hoje na bolsa de Frankfurt na maior oferta pública inicial (IPO) da última década na Europa e que avalia a fabricante de automóveis de luxo alemã em 75 mil milhões de euros.

Apesar do momento de forte turbulência nas bolsas, a Volkswagen vendeu 911 milhões de ações (12,5% do capital) da Porsche SE no topo do intervalo pré-definido (82,5 euros), tirando partido da forte procura dos investidores e do compromisso de investimento por parte de institucionais de relevo, como o fundo do banco central da Noruega e o fundo soberano do Qatar, segundo relata a BA&N Unit Research.

O fabricante alemão de automóveis desportivos Porsche (a empresa famosa por produzir o icónico modelo 911) e que é uma subsidiária da Volkswagen, encaixou ao todo 9.400 milhões de euros, com a dispersão em bolsa, o que lhe dá o estatuto de maior negócio de ações europeu em mais de uma década.

É de lembrar que a Porsche SE já era uma empresa cotada em bolsa, controlada pela família Porsche-Piech e que é a maior acionista da Volkswagen. A Porsche AG é um fabricante de automóveis desportivos e faz parte do Grupo Volkswagen, e foram as suas ações que foram alvo de Oferta Pública Inicial (IPO).

As ações ordinárias que dão direito a voto continuam na mão da família, enquanto as ações preferenciais permanecerão sem direito a voto e foram essas que foram vendidas na bolsa de Frankfurt. Isto significa que aqueles que investiram, após o IPO, terão ações na Porsche AG, mas não terão qualquer palavra a dizer sobre a forma como a empresa é gerida.

A Porsche AG permanecerá sob controlo significativo tanto da Volkswagen como da Porsche SE.