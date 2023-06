O desafio foi lançado nas redes sociais e Zuckerberg aceitou. “Diz-me quando” foi a resposta dada a Elon Musk no ‘convite’ descarado para uma luta no octógono de Las Vegas. Agora, o combate entre duas das maiores fortunas mundiais pode gerar milhões.

24 Junho 2023, 17h26

A luta no octógono entre Mark Zuckerberg e Elon Musk pode mesmo vir a acontecer. O presidente da UFC, Dana White, falou com o dono da Tesla e este confirmou estar a falar “muito a sério” em relação ao convite que lançou ao dono do Facebook na rede social.

Dana White falou com os dois multimilionários sobre a discussão que tiveram nas redes sociais esta semana, que levou Zuckerberg a aceitar o desafio de Musk. O presidente da UFC já se encontra a planear o evento, que estima vir a atrair milhares de pessoas.

“Isto pode ser a maior luta de sempre da história do mundo, maior que algo que já fiz. Poderá quebrar todos os recordes do pay-per-view [pagamento por cabo]”, apontou White ao “TMZ”, citado pela “CNBC”.

Um combate normal de UFC custa aos utilizadores 80 dólares, mas Dana White admite cobrar 100 dólares, mais 20 dólares, pelo frente a frente de Musk e Zuckerberg.

Em termos de comparação, Dana White refere o combate que colocou Floyd Mayweather em frente a Conor McGregor em 2017. Esta luta no octógono render 600 milhões de dólares, com Floyd a sair vencedor e levar para casa 275 milhões (terá ganho mais em apostas) e o irlandês a receber 85 milhões dólares.

O combate Musk-Zuckerberg “poderá gerar o triplo”. “Não há limite para o que este combate pode gerar”, apontou White. Ou seja, a defronta entre o número 1 e número 10 na lista de multimilionários pode gerar um novo recorde.

Agora, falta apenas marcar a data o combate que vai colocar 230 mil milhões de dólares (Musk) contra 105 mil milhões de dólares (Zuckerberg).