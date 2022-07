Maioria dos clientes da Meo arriscam subida de preços à taxa de inflação

Cerca de 75% dos clientes da Meo podem sofrer aumentos nos preços das telecomunicações devido ao efeito da inflação, a informação foi avançada por Malo Corbin, administrador financeiro da Altice International, detentora da MEO, e citada pelo “Eco“.

O jornal confirmou a informação junto de fonte oficial da Altice Portugal, que indicou que esta é a percentagem que corresponde aos contratos atuais com preços indexados à evolução do Índice de Preços no Consumidor (IPC). A empresa também disse que até ao momento não avançou com atualizações de preços à taxa de inflação nos contratos atuais.

De destacar que, nos últimos anos, a Meo tem procedido a aumentos anuais de 50 cêntimos, o valor mínimo que define por cada atualização, mas que agora pode ser superior consoante a inflação.

Em junho, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou que a variação do IPC em Portugal, em termos homólogos, acelerou para 8,7%, um máximo desde dezembro de 1992.