Maioria dos consumidores portugueses prefere substituir do que reparar equipamentos eletrónicos avariados

Sabia que anualmente são produzidos 50 milhões de toneladas de resíduos eletrónicos a nível mundial? Nem todos estes resíduos são recicláveis, pois exige que sejam sempre extraídas matérias primas, prejudicando gravemente o meio ambiente.

Segundo um inquérito realizado junto de consumidores portugueses, a maioria dos cidadãos prefere substituir os seus equipamentos eletrónicos avariados, recusando a reparação, mesmo que essa seja possível. Mas optar pelo conserto é preferível à substituição por diversas razões: mais barato, na maioria dos cenários, e redução da pegada ecológica.

É preciso ter em consideração que, sempre que nos desfazemos de um equipamento, estamos a prejudicar o ambiente, já que, ao ser eliminado sem tratamento adequado, pode ser responsável por emissões perigosas. Acresce ainda o próprio transporte para os locais de tratamento ou reciclagem, que contribui para emissões de mais gases com efeito de estufa, obrigando a outros gastos energéticos e hídricos só para a própria reciclagem.

Ainda por outra perspetiva, a compra de novos equipamentos pressupõe produzir mais produtos, o que implica a extração de mais matérias primas, recursos naturais e energia.

Porém, alguns consumidores relatam e apresentam queixa pela impossibilidade de reparação dos equipamentos e mencionam entraves existentes, tais como: arranjo mais caro que a substituição, peças que são coladas de forma permanente e que não são possíveis de substituir, ausência de peças para a substituição devida, entre outras.

Assim, o ideal passa também pela especial atenção que os fabricantes devem atribuir ao modo de produção dos equipamentos, de forma a garantir maior resistência e durabilidade aos produtos, acautelando a fácil reparação com o intuito de prolongar a vida dos equipamentos e o bem-estar do Planeta.

Se comprar um equipamento e este avariar precocemente, denuncie a situação.

