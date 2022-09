Maioria dos portugueses defende que NATO deve continuar a dar ajuda militar à Ucrânia

Uma sondagem da Aximage para o “JN”, “DN” e “TSF” revelou que a maioria dos portugueses (67%) defende que a NATO deve continuar a dar ajuda militar à Ucrânia.

Quanto ao tempo que a guerra vai durar 45% acredita vai prolongar-se no tempo ou escalar para um conflito direto entre Rússia e NATO (21%). Apenas 15% defende que o desfecho será breve, 9% espera que haja acordo entre as partes no conflito e 7% dos inquiridos teme que termine numa guerra nuclear.

Relativamente à entrega de armas são mais as mulheres (23%) do que os homens (15%) que manifestam discordância. As mulheres também são mais pessimistas do que os homens e 33% das mulheres prevê uma escalada na amplitude e nos efeitos da guerra. No que toca às faixas etárias o apoio aumenta à medida que a idade avança (há uma diferença de 15 pontos entre os mais novos e os mais velhos).