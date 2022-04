Mais 170 mil famílias ficam isentas de IRS com novo mínimo de existência (com áudio)

Pelo segundo ano consecutivo, o mínimo de existência vai ser sujeito a um aumento extraordinário. A proposta de Orçamento do Estado para 2022 entregue esta quarta-feira no Parlamento prevê uma subida de 200 euros face ao valor que resulta da fórmula legal, ficando, assim, isentos de IRS mais 170 mil agregados familiares de baixos rendimentos.

“No IRS a liquidar no ano de 2022, relativo aos rendimentos auferidos em 2021, acrescem 200 euros ao valor do mínimo de existência que resulta da fórmula legal”, indica o Governo, no relatório que acompanha a proposta orçamental apresentada por Fernando Medina. O objetivo desta medida é “compensar as famílias com menos rendimentos pelos efeitos económicos da pandemia”.

Contas feitas, o mínimo de existência a aplicar aos rendimentos de 2021 será fixado, aquando da entrada em vigor do Orçamento do Estado, em 9.415 euros, medida que terá um impacto, estima o executivo, de 25 milhões.

O mínimo de existência, convém explicar, funciona como uma espécie de rendimento mínimo após a aplicação dos impostos, ou seja, quando o rendimento após a tributação é inferior a esse limite, o Estado abdica do IRS.

De acordo com o Código do IRS, o mínimo de existência é atualizado, anualmente, com base no Indexante dos Apoios Sociais (IAS) – que em 2021 estava fixado em 438,81 euros e este ano está situado em 443,2 euros mensais –, estando previsto, porém, que não pode ser inferior ao montante anual da retribuição mínima mensal. É ao resultado da aplicação desta regras que o Governo decidiu agora somar os tais 200 euros.

Vamos a exemplos. De acordo com os cálculos da EY, um solteiro com um salário de 9.450 euros anuais passará a ter um rendimento líquido superior em 34,99 euros, já que a fatia isenta de IRS deverá aumentar. Já um solteiro com uma remuneração de 10 mil euros brutos anuais beneficiará por esta via de uma poupança de 454,99 euros.

De salientar ainda que na proposta de Orçamento do Estado agora apresentada, o Governo indica que irá avaliar a introdução de alterações a este mecanismo de modo a prosseguir a valorização do mínimo de existência e a correção de elementos de regressividade que desincentivam o aumento de rendimento dos trabalhadores, em particular dos rendimentos próximos do salário mínimo nacional.