Mais de 20 mortos e 52 desaparecidos devido às chuvas no centro da Venezuela

“Cinco riachos transbordaram e estamos a ver danos muito significativos aqui. Perdas humanas, até agora, já encontramos 22 mortos, há mais 52 desaparecidos”, adiantou Delcy Rodríguez, citada pela agência France-Presse.

De acordo com a vice-presidente, as chuvas provocaram “um grande deslizamento de terra” que fez transbordar várias linhas de água, causando “perdas humanas” e elevados danos materiais.

Delcy Rodríguez adiantou ainda que, por ordem do Presidente Nicolás Maduro, a cidade de Tejerías foi considerada “zona de tragédia” e foram decretados três dias de luto.

Segundo disse, as agências de segurança, assim como as Forças Armadas, estão posicionadas no local do desastre para avançar as operações de busca dos desaparecidos e de outras pessoas que permanecem por resgatar.

“Estamos tentando resgatar aqueles que podemos resgatar e apresentamos as nossas condolências a todas as pessoas que perderam um ente querido”, acrescentou Delcy Rodríguez.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou hoje o empenhamento máximo de todas as agências de segurança e proteção civil para apoiar os cidadãos da zona atingida pela chuva torrencial.

“Perante a difícil e dolorosa situação causada pelas fortes chuvas em Las Tejerías, ordenei à vice-presidente, Delcy Rodríguez, ao gabinete social e a todos os órgãos de segurança, o máximo desdobramento para o atendimento integral das pessoas”, disse o Nicolás Maduro na rede social Twitter.

Fontes consulares avançaram hoje à agência Lusa que dois portugueses, um homem e uma mulher, morreram em Las Tejerias, 70 quilómetros a sudoeste de Caracas, devido às chuvas torrenciais que nas últimas horas afetaram o estado venezuelano de Arágua.

O cônsul honorário de Portugal em Los Teques, Pedro Gonçalves, especificou que dois comerciantes portugueses foram arrastados pela torrente de água e de lama.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou condolências às famílias e amigos dos dois portugueses.

Autoridades usam drones e cães nas operações de resgate pelomau-tempo em Tejerías

As autoridades venezuelanas estão a usar ‘drones’ (aviões não-tripulados) e cães nas operações de salvamento em Tejerías, 70 quilómetros a sudoeste de Caracas, onde dois portugueses morreram devido às chuvas torrenciais que afetaram o estado de Arágua.

“Foram ativadas equipas especiais em operações SAR (busca e salvamento, siglas em inglês) dos Bombeiros, da Proteção Civil, e do Comando Estratégico Operacional das Formas Armadas Bolivarianas (CEOFANB), e Segurança Cidadã, assim como a Unidade Especial e Busca e Análise de Cenas com tecnologia de ‘drone’ e animais caninos”, anunciou o vice-ministro de Gestão de Risco e Proteção Civil.

Carlos Pérez Ampueda, explicou ainda que “mais de mil funcionários e agentes” do Sistema Nacional de Gestão de Riscos (SNGR) continuam com o plano de busca e salvamento em Las Tejerías, município de Santos Michelena, estado de Arágua, devido ao transbordamento da ribeira de Los Patos.

De momento a informação oficial é de pelo menos um desaparecido, no entanto, utilizadores das redes sociais dão conta que esse número poderia superar uma dezena.

Entretanto o ministro de Relações Interiores Justiça e Paz da Venezuela, Remígio Ceballos Ichaso, explicou que a Venezuela está sob o efeito de um fenómeno meteorológico conhecido localmente como “vaguada” – aumento de massas de ar quente e húmido numa área de baixa pressão atmosférica, situada entre áreas de pressão mais elevada (anticiclones), com massas de ar muito mais frio e pesado que originam nuvens de desenvolvimento vertical e chuvas) -.

“Formou-se rapidamente uma ‘vaguada’ ao norte da Venezuela, sobre as Caraíbas, reforçando ainda mais as condições pluviométricas em grande parte do país (…) prevalece a nebulosidade com aguaceiros; estamos a atender e a monitorizar as emergências devido às fortes chuvas registadas”, explicou.

Segundo o ministro as chuvas são “mais fortes” em Zília, Los Andes, Llanos Occidentales, La Guaira, Distrito Capital, Amazonas e zona Insular, prevendo-se que nas próximas horas haja “um aumento da nebulosidade com chuva e atividade elétrica no país, devido ao complemento dos efeitos do aquecimento diurno”.

Por outro lado, explicou que as chuvas se registaram durante a madrugada e que dois rios, o Tuy e o Grande se uniram “arrasando com todas as casas”.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, disse hoje estar a acompanhar “com grande preocupação” a situação em Tejerías, e assegurou estar em “contacto permanente” com a embaixada portuguesa e consulados na Venezuela, “avaliando como se encontram os portugueses e lusodescendentes”.