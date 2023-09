De acordo com um estudo da Revolut, cerca de 86% dos inquiridos revela ter se apercebido do aumento das fraudes online, no entanto 14% dos consumidores indicam que provavelmente não iriam conseguir detetar todos os sinais de um anúncio falso nas redes sociais.

20 Setembro 2023, 14h21

Um estudo da Revolut e da Dynata concluiu que em Portugal os consumidores estão cada vez mais expostos a fraudes e burlas, sendo que 35% dos consumidores portugueses admite ter sido vítima de uma burla no último ano.

Mais de metade dos consumidores portugueses assinalam os SMS como o canal onde se sentem mais vulneráveis, seguido das compras online e dos anúncios falsos em redes sociais. Já as apps e sites de encontros são a principal preocupação apenas para 6% dos consumidores.

De acordo com os dados mais recentes da Global Anti-Fraud Alliance (GATA), em 2021 foram perdidos em todo o mundo mais de 51 mil milhões de euros devido a fraudes. O Portal da Queixa, em Portugal, revela que as queixas associadas a fraudes online aumentaram 43% ente ano.

A maior parte dos consumidores não se sabe proteger contra estas fraudes, mas, segundo o relatório, os portugueses consideram a educação um ponto fundamental para lidar com este problema, sendo que 96% afirma que se sentiria mais preparado para lidar com burlas se tivesse formação adequada.

Com o objetivo de combater a falta de formação nesta área, a Revolut está a adotar uma abordagem para sensibilizar os seus clientes para as burlas, com o lançamento de um curso gratuito com cinco lições, introdução à fraude, burlas de compras, esquemas de investimentos, burla de falsificação de identidade e fraudes de roubo de conta.

Aaron Elliott-Gross, Head of Fraud and Financial Crime na Revolut, afirma que “com o lançamento do nosso novo curso sobre fraudes na app, o nosso objetivo é utilizar a educação como ferramenta para capacitar os nossos clientes a sentirem-se mais conscientes, em controlo e bem armados para agir caso encontrem burlões online, nas redes sociais ou por telefone”.