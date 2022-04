Mais de 456 mil declarações de IRS entregues no primeiro dia

Até às 18h desta sexta-feira, primeiro dia de entrega do IRS, o Ministério das Finanças contabilizou mais de 456,4 mil declarações submetidas relativas aos rendimentos auferidos em 2021. De acordo com o comunicado divulgado esta tarde, destas, 54% foram submetidas através do IRS Automático.

Ao longo do dia, o Centro de Atendimento Telefónico da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) recebeu cerca de 15 mil chamadas, das quais mais de 95% foram atendidas, tendo-se verificado um tempo médio de espera de 37 segundos, lê-se no comunicado divulgado.

Face à afluência registada, o gabinete liderado agora por Fernando Medina garante que a a “campanha decorre com normalidade e sem constrangimentos, podendo os contribuintes entregar a sua declaração de rendimentos até ao dia 30 de junho, independentemente da categoria de rendimentos”.