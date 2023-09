Mais de 60 mil famílias já reestruturaram os empréstimos da casa este ano

Número de famílias que renegociaram o crédito à habitação no primeiro semestre deste ano já é 59% maior do que nos 12 meses do ano passado. JE avançou em exclusivo com as medidas que o Governo irá anunciar esta quinta-feira: redução de 30% na taxa de juro e alargamento da bonificação dos juros.

21 Setembro 2023, 08h00

Mais de 60 mil famílias já reestruturaram os empréstimos da casa este ano mas ainda há quase 1,5 milhões de contratos que não sofreram qualquer alteração, de acordo com dados avançados pelo “Jornal de Notícias” esta quinta-feira. Explica o diário que o número de famílias que renegociaram o crédito à habitação nos primeiros seis meses deste ano já é 59% maior do que nos 12 meses do ano passado. O Banco Central Europeu anunciou a 14 de setembro uma nova subida das três taxas de juro diretoras em 25 pontos base, tal como na reunião anterior, colocando a taxa dos depósitos no nível mais elevado de sempre da zona euro. Governo avança com mecanismo de redução de 30% na taxa de juro É neste contexto que o Governo apresenta esta quinta-feira duas medidas que visam amenizar a subida da taxa Euribor para que a subida da mesma não se reflita na prestação associada ao crédito à habitação. Tal como avança o JE em exclusivo na edição desta quinta-feira, o Executivo vai anunciar um mecanismo de redução de 30% da taxa de juro do crédito à habitação. Desta forma, a taxa deverá manter-se estável durante dois anos, com o valor da dívida a ser redistribuído pelo restante prazo do empréstimo. É essa a redução da Euribor durante dois anos, na versão final do mecanismo anunciado por Fernando Medina, e é superior aos 25% inicialmente previstos e já noticiados pelo Expresso. Outra medida já anunciada passa pelo alargamento da bonificação dos juros para aquelas famílias que têm já hoje taxas de esforço acima de 35% e sobretudo para as que têm taxas de esforço acima de 50%. “Vamos alargar os critérios de acesso, vamos facilitar o acesso aos juros bonificados”, garantiu Medina publicamente. Neste momento a bonificação dos juros só é permitida até ao sexto escalão do IRS, tem um limite anual relativamente modesto (com um limite máximo 720,65 euros por ano).

