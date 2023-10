Dados da proptech Imovendo apontam que 56,7% dos inquiridos consideram que o documento não responde às necessidades reais do mercado imobiliário.

23 Outubro 2023, 11h07

As medidas de apoio ao mercado da habitação em Portugal deveriam ser uma prioridade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024). Esta é a opinião de 83,7% dos portugueses que foram inquiridos no estudo realizado pela proptech imobiliária Imovendo, sendo que 56,7% dos consideram que o documento não responde às necessidades reais do mercado imobiliário.

Por outro lado, 77,9% do universo deste inquérito assume que o congelamento das rendas não resolve o problema da habitação. Contudo, as previsões das consequências da medida no mercado dividem-se entre os 30,6% que sentem que existirão mais casas à venda, enquanto 22,4% acham por outro lado que vão existir menos imóveis para venda e 28,2% não acreditam em mudanças significativas.

A execução de um novo contrato de arrendamento é vista por 43% dos inquiridos como a melhor maneira de contornar o congelamento das rendas, sendo que 27,4% optariam pela venda do seu bem.

Para 67,4% dos inquiridos, os custos associados à compra de um imóvel é um dos principais entraves na hora de avançar para a compra de uma casa, enquanto 71,% estão contra o apoio do Estado à entrada do crédito habitação para os jovens.

Este estudo da proptech imobiliária foi realizado entre os dias 11 e 16 de outubro, tendo sido inquiridos 12.800 investidores e proprietários nacionais.