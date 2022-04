Mais de duas mil crianças ucranianas já foram integradas nas escolas portuguesas

O novo Ministro da Educação falou aos jornalistas e anunciou o acolhimento de 2.115 crianças ucranianas refugiadas. Um número que “tem vindo crescer”, de acordo com João Costa.

O membro do Governo destacou a importância das ferramentas de tradução automática entre as línguas portuguesa e ucraniana, que vão ser fundamentais para o ensino do português como língua não materna.

“A diretora de uma escola referia como usam as ferramentas muito fáceis de tradução automática. Um aluno fala em ucraniano e tem a tradução automática para português e vice-versa.” O ministro lembra que esta funcionalidade “permite que não haja os ucranianos de um lado, os portugueses do outro e haja esta integração progressiva.”

João Costa reitera que para receber as crianças vindas da Ucrânia vai ser necessário “capitalizar muito do trabalho que já tinha sido feito nos últimos anos” e lembra as medidas postas em prática que dão a “possibilidade organizar as turmas de forma flexível, ou os instrumentos que temos na área do português língua não materna, que permitem um reforço muito grande da língua antes de se mergulhar no resto do currículo.” De acordo com o membro do Governo, “tudo isto são ferramentas que estão ao dispor das escolas.”

O ministro esteve em reunião com o secretário de Estado da Educação, António Leite, e com alguns diretores de escolas com o objetivo de “colher as práticas que já estão a ser implementadas e que queremos divulgar por todas as escolas.”

O membro do executivo sublinhou ainda o alargamento do programa TEIP [Territórios Educativos de Intervenção Prioritária] “para as escolas que têm uma percentagem elevada de alunos migrantes, para que estas escolas tenham recursos adicionais para gerir o multilinguismo e o ensino do português [enquanto] língua não materna.”