Quase quatro milhões de passageiros sofreram atrasos nos aeroportos portugueses no verão

De acordo com a AirHelp, “dos quase 10 milhões de passageiros que partiram de um dos aeroportos portugueses, apenas 62% partiram no horário indicado com mais de três milhões e meio de passageiros a sofrer algum tipo de perturbação no seu voo (cancelamento ou atraso)”.

14 Setembro 2023, 17h48