Juntou-se a Sara do Ó na HUG, uma empresa de serviços de enquadramento e de apoio ao processo de envelhecimento com uma abordagem e oferta 360° alicerçada numa visão holística que incorpora as necessidades de cuidados em termos físicos, psicológicos e sociais para o bem-estar e a qualidade de vida dos seniores.

10 Setembro 2023, 11h30

Acaba de inaugurar a primeira loja de geriatria da HUG, em Campo de Ourique. A CEO e Co -founder do projeto, é Rita Correa Mendes, de 40 anos, que conta com mais de 17 anos de experiência em multinacionais de cosmética. Passou por várias unidades de negócio, geriu equipas multidisciplinares e teve a oportunidade de trabalhar em mercados internacionais. Com uma sólida experiência em estratégia de negócio, marketing e vendas, Rita teve a sua primeira experiência como empreendera quando lançou no mercado português a Maray, uma marca de calçado, que viria a vender mais tarde. Comprometida com temas como diversidade, igualdade e inclusão e “apaixonada por idosos e pela sabedoria que trazem consigo”, a gestora juntou-se ao Grupo Hug para criar uma estrutura forte e coesa de apoio ao envelhecimento com “a visão de transformar Portugal no melhor país para se envelhecer com toda a dignidade merecida”. Em entrevista ao Jornal Económico, Rita Correa Mendes explica-nos em que consiste o projeto.

Qual a missão da HUG?

A Hug é uma estrutura de apoio ao processo de envelhecimento com uma abordagem e oferta 360° alicerçada numa visão holística que incorpora as necessidades de cuidados a longo prazo em termos físicos, psicológicos e sociais para o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa idosa, através de serviços de apoio domiciliário, lojas geriátricas e um clube com programas e atividades para dar muita vida aos anos que ainda temos pela frente.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor