16 Junho 2023, 19h15

A Europe Startup Nations Alliance (ESNA), a aliança europeia com sede em Lisboa destinada à promoção do empreendedorismo, tem agora 15 membros devido à adesão de seis novos países: Alemanha, Chipre, Grécia, Lituânia, Luxemburgo e Polónia. O anúncio dos novos membros do grupo, nomeadamente a Alemanha e o Luxemburgo, foi feito durante o evento Vivatech Paris 2023, que começou na quarta-feira e termina esta sexta-feira, na Dôme de Paris – Palais des Sports, na capital francesa.

Esses dois países assumem este compromisso dentro da Germany Trade & Invest e Luxinnovation, respetivamente. A Grécia começa a estar representada através da Elevate Greec, o Chipre por via do Research and Innovation Foundation (RIF), a Lituânia com a Innovation Agency Lithuania e a Polónia pela Startup Poland.

“A adesão de Luxemburgo e Alemanha à ESNA é um marco significativo para a aliança e demonstra o compromisso crescente dos países europeus com o empreendedorismo e a inovação. Estamos entusiasmados em trabalhar em conjunto com Luxemburgo, Alemanha e todos os outros membros para fortalecer o ecossistema de startups europeu, impulsionar o crescimento económico e criar um futuro próspero para todos”, disse o diretor executivo da ESNA, Arthur Jordão, em comunicado.

Para esta entidade, cuja missão é incentivar a colaboração entre os países e prestar apoio ao crescimento e sucesso dos empreendedores, a chegada da maior economia da Europa à ENSA é um sinal de que está ainda mais comprometida com a promoção da “colaboração transfronteiriça e a troca de conhecimento com outros ecossistemas de startups europeus”. “A Alemanha trará a sua vasta experiência e recursos para apoiar o crescimento e a expansão das empresas emergentes na região”, garante a estrutura lançada em novembro de 2021.

“A Alemanha está sempre entre os melhores ambientes de startups do mundo e está no topo da zona euro. Berlim e Munique, em particular, são conhecidas em todo o mundo como locais privilegiados para jovens empresas inovadoras. Mas uma das nossas forças nacionais continua a ser a nossa posição central na UE”, comentou Robert Hermann, CEO da Germany Trade & Invest, a agência governamental germânica de promoção do investimento.

Já o Luxemburgo é classificado pela ENSA como “importante” e “reconhecido” centro financeiro e tecnológico, portanto traz consigo uma “rica” cultura empreendedora e um ambiente propício ao desenvolvimento das startups inovadoras. “A sua adesão à ESNA fortalecerá a rede de colaboração entre os países membros e abrirá novas oportunidades de negócio para os empreendedores luxemburgueses”, crê a instituição.

Na visão da ESNA, esta agregação mostra que a aliança “continua a ampliar o seu alcance e capacidade de impacto”. “Fortalece ainda mais a nossa missão de impulsionar o ecossistema empreendedor na Europa e promover a colaboração entre os países. Juntos, iremos moldar o futuro das startups, fomentar a inovação e criar um ambiente propício para o crescimento e o sucesso das empresas emergentes”, afirma o diretor executivo da Startup Portugal, membro fundador da ESNA.

António Dias Martins mostrou-se ainda pronto para trabalhar com o Luxemburgo, a Alemanha e todos os restantes membros da ESNA para “construir uma Europa ainda mais próspera e competitiva no cenário global”.