Mais um milionário russo morto desde a invasão da Ucrânia. Quem são os sete oligarcas?

Desde a invasão da Ucrânia pelas forças militares do Kremlin, vários magnatas russos ligados ao petróleo perderam a vida, sendo que quatro dos nomes estavam associados à gigante russa Gazprom ou a uma das suas subsidiárias.

As mortes ocorrem numa altura em que as atenções estão viradas para a oligarquia russa, que enfrenta duras represálias pela invasão da Ucrânia, havendo teses de suicídio, assassinatos por traição, entre outras.

Alexander Subbotin

O “Moscow Times” avançou ontem, dia 9 de maio, que o multimilionário Alexander Subbotin foi encontrado morto depois de se ter submetido ao que seria um tratamento contra a ressaca, em Mytishchi, perto da capital russa.

Subbotin, que integrou os quadros da gigante energética Lukoil, foi encontrado sem vida na manhã seguinte a um tratamento que passa pela realização de um corte na pele e expor a ferida a veneno de sapo, poderoso alucinogénico rico numa toxina com propriedades psicadélicas, que terá sido realizado pelos xamãs Alexey Pindyurin e Kristina Teikhrib.

Ao que tudo indica, o magnata de 43 anos sofreu um ataque cardíaco, tendo os xamãs administrado a Subbotin um tranquilizante à base da erva com propriedades sedativas valeriana, não chamando ajuda médica.

Mikhail Watford

No dia 28 de fevereiro, o magnata do petróleo de 66 anos, que fez fortuna após a dissolução da URSS, foi encontrado enforcado na garagem da sua casa, em Surrey, nos subúrbios de Londres.

As causas da morte ainda estão a ser investigadas, estando agendada uma audiência para o dia 29 de julho.

Vasily Melnikov

No dia 23 de março, de acordo com o jornal russo “Kommersant”, o magnata foi encontrado morto juntamente com os membros da sua família mais próxima em Nizhny Novgorod.

Vasily Melnikov, que era proprietário da empresa de produtos médicos MedStom, a sua mulher, de 41 anos, e dois filhos de quatro e 10 anos foram encontrados mortos com sinais de esfaqueamento a 23 de março.

Apesar de a Comissão de Investigação da Rússia não ter dado a conhecer os nomes das vítimas, as idades dos mortos e a localização do incidente coincidem com os dados do relatório do diário “Kommersant”.

Leonid Schulman

No final de janeiro, ainda antes do início da invasão russa da Ucrânia, o corpo de Leonid Schulman, da Gazprom, foi encontrado na casa de banho da casa onde vivia em São Petersburgo. As autoridades encontraram uma carta que apontava para suicídio.

Alexander Tyulyakov

Em 25 de fevereiro, o vice-diretor da Gazprom, Alexander Tyulyakov, foi encontrado enforcado em casa, na região de São Petersburgo.

Vladislav Avaev

No dia 19 de abril, os corpos de Vladislav Avaev, um antigo vice-presidente Gazprombank e ministro do Kremlin, da sua mulher e da sua filha, foram encontrados num apartamento em Moscovo.

Sergei Protosenya (55 anos), a mulher (53 anos) e a filha (16 anos)

No dia 20 de abril, o jornal catalão “El Punt Avui” noticiou a morte do editor executivo da Novatek, a segunda maior empresa de gás russa, por enforcamento, bem como da mulher e filha, que terão sido esfaqueadas. Terá sido o filho do casal, que se encontrava em França, a alertar as autoridades por não conseguir falar com a família.

Com uma fortuna que ultrapassava os 400 milhões de euros, o magnata russo foi encontrado no jardim da sua casa em Lloret del Mar, na província espanhola de Girona. Ao que tudo indica, Protosenya será o responsável pelo assassinato da esposa e filha, suicidando-se de seguida.

Sergei Protosenya foi o segundo oligarca russo a aparecer morto com membros da família em menos de uma semana.