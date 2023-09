O cluster superou vendas de mil milhões de euros no final do primeiro semestre do ano. A feira de Paris é a mais importante da Europa, mas o mercado espanhol também está na mira da APIMA.

7 Setembro 2023, 09h31

Arranca esta quinta-feira mais uma edição da Maison&Objet, um dos mais relevantes certames mundiais para os sectores do mobiliário e design de interiores, que irá contar com a presença de 36 marcas nacionais. “Até ao dia 11 de setembro, todos os visitantes e profissionais poderão conhecer as últimas novidades do design “made in Portugal” na capital do principal mercado de exportação das empresas portuguesas”, refere a APIMA.

Após o cluster do mobiliário e afins ter superado em 2022 o seu melhor ano de sempre desde o início da pandemia, com um aumento de 8% face ao valor recorde de 2019, as exportações da fileira continuam numa trajetória crescente e, no 1º semestre deste ano, subiram 15% em termos homólogos, com um total de vendas que já supera os mil milhões de euros.

As empresas do cluster têm visto os negócios aumentarem nos principais mercados, com França a crescer 11,9% nos primeiros seis meses do ano, em relação ao mesmo período de 2022 – consolidando a posição de principal comprador dos produtos desta fileira, com uma quota de 33%, ainda segundo a mesma fonte.

Na visão de Joaquim Carneiro, presidente da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), que coordena a participação do contingente português, “as empresas nacionais são uma presença constante na Maison&Objet e estas sucessivas participações marcam a evolução positiva que o design e mobiliário português têm traçado, em especial na última década. Mais do que um país, Portugal é, hoje, uma marca no cenário internacional e o notável esforço das empresas nacionais resulta no atual reconhecimento pleno de valores como a qualidade, inovação e excelência que corporizam a nossa indústria”.

Em janeiro, o certame parisiense contou com mais de 60 mil visitantes e Portugal inseriu-se entre os dez países mais bem representados, entre 144 nações que levaram até à capital de França acima de 2300 marcas.A segunda edição de 2023 da Maison&Objet “promete levar a Paris cores, extravagância e audácia, com a soma de dois novos espaços e 750 marcas a fazer a sua estreia, e marca o retomar da atividade intensa das empresas portuguesas nos principais palcos internacionais”. Após a presença na feira francesa, e ainda no mês de setembro, o cluster estará nas feiras espanholas Intergift e Habitat Valencia.