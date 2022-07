Mali. ONU critica ordem de expulsão do porta-voz da sua missão de paz

Ajunta militar no poder no Mali deu ao porta-voz, Olivier Salgado, um prazo de 72 horas para deixar o país pelo que classifica de “publicações tendenciosas” que publicou nas redes sociais.

Questionado, o porta-voz da ONU Farhan Haq disse que a organização lamenta “profundamente” a decisão e recordou que a declaração de ‘persona non grata’, algo comum no mundo diplomático, não pode ser aplicada a funcionários das Nações Unidas.

Como sublinhou, esta doutrina vai contra as “obrigações” que os países têm ao abrigo da Carta da ONU, nomeadamente no que diz respeito aos privilégios e imunidades da organização e dos seus funcionários.

Haq disse que as Nações Unidas planeiam debater o assunto com as autoridades do Mali.

Segundo um comunicado divulgado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Mali, a expulsão de Salgado “vem após uma série de publicações tendenciosas e inaceitáveis” na rede social Twitter, referindo-se à informação que o porta-voz deu sobre a detenção de 49 militares costa-marfinenses em 10 de julho.

Salgado escreveu num ‘tweet’ que as autoridades malianas foram “previamente informadas” sobre a chegada desses soldados num voo civil para o aeroporto de Bamaco.

O governo do Mali acusou-os de serem possíveis “mercenários” porque disse que não tinham nenhum documento comprovativo da sua missão e, depois de tomarem as suas declarações, deram quatro versões diferentes do seu papel no país.

O Governo do Togo anunciou na terça-feira que os Presidentes da Costa do Marfim e do Togo reuniram-se em Abidjan depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo ter mantido conversações com o Mali para negociar a libertação dos 49 militares.

A Costa do Marfim havia referido que os militares faziam parte de um destacamento de apoio colocado “regularmente” em Bamaco e informado disso mesmo a companhia aérea Sahélian Aviation Service (SAS) e a Minusma.

Este episódio ocorre em meio a um momento de clara tensão entre a junta militar que governa o Mali e as Nações Unidas, que enviaram mais de 15.000 soldados para apoiar as autoridades face à ameaça de movimentos fundamentalistas islâmicos que operam no país.

Este mês, o governo do Mali suspendeu as rotações de pessoal da Minusma alegando “razões ligadas à segurança nacional”, apesar de a ONU ter enfatizado que esses movimentos de ‘capacetes azuis’ são “fundamentais” para o sucesso da missão das Nações Unidas.