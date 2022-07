Manchester United aceita saída de CR7 por empréstimo. Quem pode receber o craque português?

Cristiano Ronaldo pediu e o Manchester United aceitou. O futebolista português já tem autorização por parte dos “red devils” no sentido de abandonar por empréstimo o clube na temporada que está prestes a começar, de acordo com informações avançadas este domingo pelo “Daily Mirror”.

Apesar do novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag, contar com o português para a nova época (apesar de CR7 ainda não se ter apresentado nesta pré-temporada), o entendimento da administração do clube é muito diferente e vai encontro das expectativas do jogador.

A direção acredita que o regresso de Cristiano Ronaldo, após este período de ausência, pode ter um efeito negativo no balneário, e que é preferível deixá-lo sair de forma temporária. No entanto, esta saída por empréstimo terá um contrapartida que poderá não satisfazer o jogador: a possibilidade de estender o contrato (que termina no final desta época) por mais uma temporada.

É público que Cristiano Ronaldo pretende jogar a Liga dos Campeões esta temporada mas o leque de equipas que poderiam recebê-lo parece ser cada vez mais reduzido. O avançado, que viu o Manchester United cortar o seu ordenado em 25% (fruto precisamente da ausência da “Champions”), tem a expectativa de ser recebido por um destes dois clubes que podem pagar na íntegra o ordenado do português: o PSG (que está dependente da difícil saída de Neymar) e o Atlético de Madrid.

Ainda mais complicada parece ser a possibilidade de Cristiano Ronaldo regressar ao clube que o formou. O Sporting CP vai jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões (tal como pretende o português) e até tem vaga uma posição de avançado centro (só tem Paulinho para essa posição) mas os “leões” nunca poderiam suportar o ordenado de CR7: perto de 30 milhões de euros por temporada.