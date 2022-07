Manchester United é a marca mais valiosa nas redes sociais entre os clubes da liga inglesa de futebol

Nas redes sociais, a marca do Manchester United é a mais valiosa entre os clubes da liga inglesa de futebol. O clube soma 77 milhões de seguidores no Facebook, 59,2 no Instagram, 31,9 no Twitter e 16,3 no Tiktok, o que significa um total acumulado de 184,4 milhões de seguidores, de acordo com um estudo realizado recentemente pelo portal especializado em desporto “Sportslens”.

O segundo lugar é ocupado pelo Chelsea, com 118,9 milhões de seguidores, seguido pelo Liverpool, que conta 113,7. Na quarta posição, surge o Manchester City, com 86,2 milhões – menos de metade dos rivais locais, líderes neste âmbito.

Charlie Rhodes destaca que as seis grandes equipas da liga inglesa (além das quatro já referidas, restam o Tottenham e o Arsenal) “representam 88% dos números”.

O Manchester United é um dos clubes mais populares do mundo, com um vasto número de adeptos por todo o globo, o que lhe permite incrementar os valores dos acordos com os patrocinadores, assim como as receitas provenientes de colaborações com instituições de solidariedade, como é o caso da UNICEF. Uma tendência incrementada, é claro, pelo regresso do internacional português Cristiano Ronaldo aos ‘red devils’, há um ano.