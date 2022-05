Manchester United tem 40 milhões de euros para levar Gonçalo Inácio

O Manchester United está interessado em contar com os serviços de Gonçalo Inácio na próxima época. O jovem jogador do Sporting CP tem contrato para mais quatro anos e uma cláusula de 45 milhões de euros, mas o clube inglês já tem um plano para recrutar o atleta, de acordo com a imprensa inglesa.

O conjunto de Manchester prepara uma proposta no valor de 40 milhões de euros, a que se somam 5 milhões que ficam dependentes de objetivos a cumprir pelo jogador ou pela equipa. Os ‘red devils’ já contam com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot e no verão pode chegar um quarto português ao clube.

Ainda assim, não se sabe quem fará parte do plantel do Manchester United no próximo ano, já que, com a chegada de Erik Ten Hag ao comando técnico, são esperadas muitas saídas e entradas de jogadores.

No entanto, o Manchester United não está sozinho na corrida da contratação do internacional pelas seleções jovens de Portugal. O novo milionário Newcastle também quer levar Inácio para Inglaterra, mas não parece disposto a investir os mesmos valores.

Gonçalo Inácio renovou contrato recentemente com os “leões” e tem sido um habitual titular. Esta época soma 44 partidas, com uma mão cheia de golos marcados.