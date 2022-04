Mango cria aceleradora de startups com a IESE Business School

A Mango reforça a sua vocação inovadora com a criação de uma aceleradora de start-ups de moda, em colaboração com a escola de negócios IESE Business School.

A Mango StartUp Studio tem como objetivo promover a inovação na empresa, detectar novas oportunidades de crescimento e participar no desenvolvimento de novas tecnologias ou modelos de negócio.

De acordo com o CEO da Mango, Toni Ruiz, “a nova aceleradora permitirá à Mango conhecer em primeira mão o ecossistema de start-ups, estabelecer contatos com os principais players do setor e avaliar as tendências e novas tecnologias disruptivas, desenvolvendo casos reais em conjunto com as start-ups, tanto pelo grande valor que possam fornecer quanto pelo seu potencial futuro”.

A Mango StartUp Studio procura empresas e ideias em fase de desenvolvimento para levar a cabo investimentos de capital inicial que tragam inovação à cadeia de valor da indústria da moda e melhorem a experiência dos clientes. A sustentabilidade e a tecnologia foram estabelecidas como áreas de interesse prioritárias da aceleradora, bem como todos os elos da cadeia de valor, desde a criação do produto até à

distribuição, passando pelo sourcing.

As empresas selecionadas serão de âmbito europeu e deverão estar principalmente nas fases iniciais de desenvolvimento ou dispor de um produto lançado recentemente. A aceleradora da Mango contará com um orçamento de três milhões de euros e prevê o investimento em mais de 50 empresas a médio prazo.

A Mango StartUp Studio contará com o apoio da escola de negócios nos processos de triagem das iniciativas, formação das pessoas e colaboração para os encontros que ajudem e promovam o networking para os empreendedores selecionados.

Da mesma forma, se a iniciativa o exigir, a Mango também oferecerá às start-ups a possibilidade de ter uma posição nos escritórios da empresa, onde estarão rodeadas de equipas líderes no design de produtos e desenvolvimento tecnológico. Em função da natureza do projeto, o serviço de co-working poderá realizar-se na sede central da Mango em Palausolità i Plegamans, ou no seu centro logístico em Lliçà d’Amunt, bem como no Centro de Inovação da Mango, situado em Barcelona.

Também existirá a opção de realizar sessões remotas para os empreendedores que não puderem deslocar-se a estes locais. Todas as start-ups interessadas nesta iniciativa podem encontrar mais

informações e inscrever-se através da página: www.startupstudio.mango.com

Novo Comité da Mango StartUp Studio

Para liderar este projeto, e com o objetivo de selecionar as melhores start-ups que participem na iniciativa, a Mango criará um novo Comité da Mango StartUp Studio que será presidido pelo CEO da empresa, Toni Ruiz, e do qual farão parte Jonathan Andic, diretor da Mango Man, na área de design de interiores e Construction Management; Elena Carasso, diretora de Online; Margarita Salvans, diretora financeira da Mango; Belén Rallo, diretora deste novo projeto da Mango; e Paula Sancho da IESE Business School.

Os restantes membros do Comité de Direção da empresa participarão em função da natureza da start-up que for analisada em cada ocasião.