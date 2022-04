Maniche é o novo comentador do Porto Canal e da FC Porto TV

Nuno Ribeiro, mais conhecido no mundo do futebol como Maniche, vai regressar à televisão e mais uma vez vai assumir o papel de comentador desportivo. O ex-jogador e o FC Porto anunciaram nas redes sociais que o antigo atleta dos dragões vai voltar à televisão. Não é definida uma data para a estreia, mas é dito que estará para breve: “Portistas, estou de volta”, garante o jogador no vídeo divulgado pelas redes sociais.

O ex-internacional pela seleção portuguesa deixou o Canal 11 (estação da Federação Portuguesa de Futebol) em meados do mês passado. Uma decisão que se seguiu a um episódio envolto em polémica. Uma discussão que sobre Soualiho Meïté, jogador do Benfica, levou a um desentendimento entre Maniche e o apresentador do programa Futebol Total, Pedro Sousa. O episódio terá levado a agressões do antigo futebolista que, irritado com o apresentador, terá danificado o estúdio onde é feita a gravação daquele programa. Maniche acabaria por deixar o Canal 11 e deixou uma rede social, na qual disse ter sido alvo de um “lápis azul”.

Em três anos com a camisola dos ‘dragões’, Maniche somou 124 jogos, em que marcou 22 golos. Conquistou uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, duas Taças Intercontinentais, dois Campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Portuguesa. Sucessos que fizeram dele uma referência do futebol português e em particular do clube azul-e-branco.

Vai regressar à televisão, com a função de comentador desportivo no Porto Canal e na FC Porto TV.