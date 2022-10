Aos 40 anos, João Gomes da Silva e a sua mulher, Filipa Pinto Coelho, descobriram que iam ser outra vez pais.

A felicidade com que a notícia invadira João e Filipa viria, semanas depois, a transformar-se em angústia, quando foram confrontados com a mais dolorosa das decisões: dar ou não à luz um filho diagnosticado com trissomia 21 e com uma malformação cardíaca grave. Agora, a história desta escolha impossível é contada no livro “Manuel”, uma declaração de amor de João ao filho que escolheu ter e que lhe mudou para sempre a vida.

