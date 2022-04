Mão de Deus. Camisola do mítico jogo de Maradona pode arrecadar 4,8 milhões de euros

Foi a 22 de junho de 1986 que num campo verdejante, Diego Maradona pediu um jeitinho mas a divindade o abençoou com a Mão de Deus e marcou de esquerda. Agora, a camisola azul que usou durante o jogo contra Inglaterra no Mundial de 1986 vai a leilão e pode arrecadar quatro milhões de libras (4,8 milhões de euros).

Aos 25, e possivelmente sem imaginar na estrela em que se iria tornar, Maradona trocou a sua camisola com Steve Hodge, o médico inglês. Hodge agarrou-se à camisola número dez do mítico argentino durante 35 anos e vai agora colocá-la em leilão, avança o “The Guardian”.

Para o médio britânico, a camisola trocada no fim do jogo em que a seleção inglesa perder por duas bolas a uma (ambas de Maradona), tem “um grande significado cultural para o mundo futebolístico, o povo da Argentina, e para o povo de Inglaterra”.

“É um absoluto privilégio ter jogado contra um dos maiores e magníficos jogador de futebol de sempre”, referiu Hodge.

O responsável pelo leilão na Sotheby’s relembra que “a Mão de Deus é verdadeiramente um momento singular, não só na história do desporto, mas na história do século XX”. “O momento ressoou muito além do mundo do futebol, chegando depois da Guerra das Malvinas [1982], e inspirou livros, filmes e documentários”.

In June 1986, a 25-year-old Diego Maradona made history in what is now one of the world’s most famous football matches. Now, the shirt he wore as he scored 'The Hand of God' is set to break a record as it heads to auction for the first time.https://t.co/9gIsVAtaK1

— Sotheby's (@Sothebys) April 6, 2022